Президент предостерег Шмыгаля и Разумкова относительно законопроектов, которые могут уничтожить сферу публичных закупок

Указанные законопроекты могут создать почву для возникновения коррупции

Указанные законопроекты могут создать почву для возникновения коррупции

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкова относительно необходимости соблюдения международных обязательств Украины при внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Зеленский обращает внимание на законопроекты, которые предполагают выведение из-под действия закона "О публичные закупки" осуществление закупок товаров и услуг в различных сферах.

Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для возникновения проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями", – отмечает он.

По его словам, основной целью Закона Украины "О публичные закупки" является обеспечение эффективного и прозрачного осуществления закупок, создания конкурентной среды в сфере публичных закупок, предотвращение проявлений коррупции в этой сфере и развитие добросовестной конкуренции.

На сегодняшний день основные положения закона соответствуют правилам осуществления публичных закупок, установленным директивами ЕС, следовательно, все изменения, которые будут вноситься, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок", – отмечает президент.

Глава государства обращает внимание на необходимость обеспечения более взвешенного подхода к разработке соответствующих законодательных инициатив по соблюдению основных принципов осуществления публичных закупок и международных обязательств государства в этой сфере.

Напомним, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский своими указами ввел в действие два решения СНБО.