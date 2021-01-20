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20 января 2021, 18:00 2

В Харькове задержали руководителя предприятия, который производил оружие для криминалитета

20 января 2021, 18:00 2
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Готовый товар злоумышленник реализовывал через личные связи, в том числе представителям криминалитета
Готовый товар злоумышленник реализовывал через личные связи, в том числе представителям криминалитета
Фото: СБУ
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В Харькове СБУ разоблачила подпольное промышленное изготовление боевых пистолетов для криминалитета. Руководил "бизнесом" директор одного из местных предприятий по производству оружия.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

На промышленных мощностях объекта он наладил подпольное переработки спецсредств в боевые пистолеты с нарезными стволами. До подпольного технологического процесса фигурант привлекал подчиненных работников. Готовый товар злоумышленник реализовывал через личные связи, в том числе представителям криминалитета.

"Задержали организатора нелегального производства оружия по месту жительства в областном центре после сбыта очередной партии "продукции". В помещении правоохранители обнаружили пистолеты с признаками переработки, гладкоствольные ружья, патроны к ним и комплектующие", - рассказывают в СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Сумщине задержали военного, торговавшего оружием.

криминал СБУ оружие криминальное дело Харьков
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