В Харькове задержали руководителя предприятия, который производил оружие для криминалитета

Готовый товар злоумышленник реализовывал через личные связи, в том числе представителям криминалитета

Готовый товар злоумышленник реализовывал через личные связи, в том числе представителям криминалитета

Фото: СБУ

В Харькове СБУ разоблачила подпольное промышленное изготовление боевых пистолетов для криминалитета. Руководил "бизнесом" директор одного из местных предприятий по производству оружия.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

На промышленных мощностях объекта он наладил подпольное переработки спецсредств в боевые пистолеты с нарезными стволами. До подпольного технологического процесса фигурант привлекал подчиненных работников. Готовый товар злоумышленник реализовывал через личные связи, в том числе представителям криминалитета.

"Задержали организатора нелегального производства оружия по месту жительства в областном центре после сбыта очередной партии "продукции". В помещении правоохранители обнаружили пистолеты с признаками переработки, гладкоствольные ружья, патроны к ним и комплектующие", - рассказывают в СБУ.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Сумщине задержали военного, торговавшего оружием.