В ГПСУ рассказали, сколько человек не пропустили в Украину уже в этом году

Часть из этих людей - потенциальные нелегальные мигранты

Часть из этих людей - потенциальные нелегальные мигранты

Фото: ГПСУ Facebook

Пограничники не пропустили в Украину 400 человек с начала года. Из них сто человек - потенциальные нелегальные мигранты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Всего с начала 2021 года пограничному контролю подвергнуто 400 тысяч человек и свыше 95 тысяч транспортных средств", - указано в сообщении.

Также выявлено три попытки использования гражданами поддельных документов, а еще 25 - пытались пройти контроль по недействительным документам.

"Также охранники границы обнаружили 9 единиц оружия, 47 боеприпасов, более 1,5 кг психотропов, товары на более 200 тыс. гривен и 5 специально изготовленных тайников для их перемещения", - информирует ГПСУ.

Напомним, недавно трех сирийцев с Закарпатья пытались незаконно переправить в Венгрию.