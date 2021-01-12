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12 января 2021, 10:59 4

В ГПСУ рассказали, сколько человек не пропустили в Украину уже в этом году

12 января 2021, 10:59 4
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Часть из этих людей - потенциальные нелегальные мигранты
Часть из этих людей - потенциальные нелегальные мигранты
Фото: ГПСУ Facebook
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Пограничники не пропустили в Украину 400 человек с начала года. Из них сто человек - потенциальные нелегальные мигранты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Всего с начала 2021 года пограничному контролю подвергнуто 400 тысяч человек и свыше 95 тысяч транспортных средств", - указано в сообщении.

Также выявлено три попытки использования гражданами поддельных документов, а еще 25 - пытались пройти контроль по недействительным документам.

"Также охранники границы обнаружили 9 единиц оружия, 47 боеприпасов, более 1,5 кг психотропов, товары на более 200 тыс. гривен и 5 специально изготовленных тайников для их перемещения", - информирует ГПСУ.

Напомним, недавно трех сирийцев с Закарпатья пытались незаконно переправить в Венгрию.

Украина пограничники граница нелегалы
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