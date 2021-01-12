В ГПСУ рассказали, сколько человек не пропустили в Украину уже в этом году
Пограничники не пропустили в Украину 400 человек с начала года. Из них сто человек - потенциальные нелегальные мигранты.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Всего с начала 2021 года пограничному контролю подвергнуто 400 тысяч человек и свыше 95 тысяч транспортных средств", - указано в сообщении.
Также выявлено три попытки использования гражданами поддельных документов, а еще 25 - пытались пройти контроль по недействительным документам.
"Также охранники границы обнаружили 9 единиц оружия, 47 боеприпасов, более 1,5 кг психотропов, товары на более 200 тыс. гривен и 5 специально изготовленных тайников для их перемещения", - информирует ГПСУ.
Напомним, недавно трех сирийцев с Закарпатья пытались незаконно переправить в Венгрию.