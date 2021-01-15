На Донбассе увеличилось количество украинцев, которые получили паспорта РФ и "Л/ДНР"

Всего выдано более 440 тысяч паспортов РФ

Всего выдано более 440 тысяч паспортов РФ

Фото: из открытых источников

По данным правозащитников, на Донбассе продолжается массовая выдача паспортов Российской Федерации. Так, за последний год количество людей, которые получили паспорт страны-агрессора значительно увеличилось.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в "Восточной правозащитной группе".

Среди основных причин массовой выдачи паспортов называют то, что люди массово едут на заработки, лечение и обучение в РФ.

Сообщается, что паспорта "ЛНР" по состоянию на 19 декабря 2020 года получили 583 143 жителей оккупированной части Луганской области. Паспорта "ДНР", по состоянию на 15 декабря 2020 года, выдали 671 631 жителю части Донецкой области, подконтрольной боевикам.

Кроме того, по состоянию на 1 декабря 2020 года, оккупационные администрации РФ в ОРЛО выдали 168 381 паспорт РФ.

Вместе с тем по состоянию на 15 ноября 2020 года, оккупационные администрации РФ в ОРДО выдали 273 461 паспорт РФ.

Напомним, с нового года в Украине подорожает оформление биометрических документов.