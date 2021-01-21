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21 января 2021, 17:45 4

Спасатели ликвидировали пожар в доме престарелых в Харькове

21 января 2021, 17:45 4
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К тушению привлекалось 50 человек. л/с и 13 ед. техники ГСЧС
К тушению привлекалось 50 человек. л/с и 13 ед. техники ГСЧС
Фото: ГСЧС Украины
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Спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме на вул. Нижняя Гиивская в городе Харькове, предварительно переоборудованном под дом для пожилых людей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что в 16:14 пожар локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 - ликвидировано. На месте пожара обнаружены тела 15 человек. 9 человек спасено, из которых 5 - госпитализированы в больницы.

Отмечается, что к тушению привлекалось 50 человек. л/с и 13 ед. техники ГСЧС.

Напомним в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Также Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове, чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Украина пожар Харьков спасатели ГСЧС
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