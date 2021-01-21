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21 января 2021, 17:22 6

Пожар в Харькове: появилась информация о спасенных людях

21 января 2021, 17:22 6
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Ликвидацией пожара занимаются 28 сотрудников ГСЧС
Ликвидацией пожара занимаются 28 сотрудников ГСЧС
Фото: ГСЧС
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Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли девять человек из дома престарелых, который загорелся в Харькове. Пожар локализовали.

Как пишет RegioNews об этом сообщает сайт ГСЧС.

Отмечается, что всех спасенных людей отправили в больницу. Сам пожар локализовали в 16:14 на площади 100 квадратных метра.

Ликвидацией пожара занимаются 28 сотрудников ГСЧС, применены семь единиц техники.

Как рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта в комментарии Newsrom, по состоянию на 16:45 медики скорой помощи одного пациента с отравлением угарным газом доставили в Харьковскую клиническую больницу №2. Еще одного пострадавшего в пожаре на улице Нижний Гиевській, 150-Б с ожогами доставили в харьковскую "неотложку". Двух человек без травм передали врачам в Харьковскую многопрофильную больницу №17.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства требует от правительства и силовиков провести расследование.

Также стало известно, что Кабинет министров создаст государственную комиссию для выяснения причин пожара в доме престарелых в Харькове. Правительство собирается на внеочередное заседание.

Украина пожар Харьков спасатели смерти
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