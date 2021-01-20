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20 января 2021, 20:23 141

Венедиктова рассказала, когда стартует конкурс по избранию руководителя САП

20 января 2021, 20:23 141
Читайте також українською мовою
Первым этапом будет процесс отбора кандидатов на этот пост
Первым этапом будет процесс отбора кандидатов на этот пост
Фото: из открытых источников
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Конкурс по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) начнется 25 января 2021 года.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает RegioNews.

По ее словам, такое решение сегодня, 20 января приняла Комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Объявление будет опубликовано на сайте Офиса Генпрокурора в течение трех ближайших дней вместе с нормативными актами, регулирующими деятельность Комиссии и проведение конкурса", - рассказала Венедиктова.

Она добавила, что 25 января начнется процесс отбора кандидатов на пост руководителя САП.

Ждем профессиональных, принципиальных и решительных кандидатов, которые готовы в честной борьбе доказать, что достойны возглавлять САП и показать тот результат, которого заждалось общество от антикоррупционных органов", - написала генпрокурор.

Напомним, 21 августа 2020 года председатель САП Назар Холодницкий написал заявление об отставке, он также покидает работу в органах прокуратуры.

Также стало известно, кто будет исполнять обязанности главы САП вместо Холодницкого.

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