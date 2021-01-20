Венедіктова розповіла, коли стартує конкурс з обрання керівника САП
Конкурс із обрання очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) розпочнеться 25 січня 2021 року.
Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає RegioNews.
За її словами, таке рішення сьогодні, 20 січня ухвалила Комісія з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Оголошення буде опубліковане на сайті Офісу Генпрокурора протягом трьох найближчих днів разом із нормативними актами, що регулюють діяльність Комісії та проведення конкурсу”, - розповіла Венедіктова.
Вона додала, що 25 січня розпочнеться процес відбору кандидатів на посаду керівника САП.
Чекаємо професійних, принципових і рішучих кандидатів, які готові в чесній боротьбі довести, що гідні очолювати САП та показати той результат, якого зачекалося суспільство від антикорупційних органів”, - написала генпрокурор.
Нагадаємо, 21 серпня 2020 року голова САП Назар Холодницький написав заяву про відставку, він також покидає роботу в органах прокуратури.
Також стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови САП замість Холодницького.