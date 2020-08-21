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21 августа 2020, 13:36 13

Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы САП вместо Холодницкого

21 августа 2020, 13:36 13
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Максим Грищук заменил Назара Холодницкого на посту главы САП
Максим Грищук заменил Назара Холодницкого на посту главы САП
Фото: Facebook
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Исполняющим обязанности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры был назначен Максим Грищук.

Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Он ранее занимал должность первого заместителя главы САП. В 2015 году Грищук также претендовал на кресло главы ведомства, но его кандидатура получила недостаточную поддержку членов конкурсной комиссии.

Впоследствии Холодницкий назначил Грищука своим первым заместителем. Ему 36 лет, он женат и воспитывает двоих детей.

Также СМИ сообщают, что причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Напомним, 21 августа председатель САП Холодницкий написал заявление об отставке, он также покидает работу в органах прокуратуры.

назначение увольнение САП прокурор Назар Холодницкий
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