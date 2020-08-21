Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы САП вместо Холодницкого
Исполняющим обязанности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры был назначен Максим Грищук.
Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.
Он ранее занимал должность первого заместителя главы САП. В 2015 году Грищук также претендовал на кресло главы ведомства, но его кандидатура получила недостаточную поддержку членов конкурсной комиссии.
Впоследствии Холодницкий назначил Грищука своим первым заместителем. Ему 36 лет, он женат и воспитывает двоих детей.
Также СМИ сообщают, что причиной увольнения Холодницкого мог стать конфликт с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
Напомним, 21 августа председатель САП Холодницкий написал заявление об отставке, он также покидает работу в органах прокуратуры.