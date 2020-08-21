Председатель САП Холодницкий написал заявление об отставке

Он также покидает работу в органах прокуратуры

Он также покидает работу в органах прокуратуры

Фото: Facebook

Об этом он сообщил у себя в Facebook, передает RegioNews.

Холодницкий опубликовал указ о своем увольнении от 21 августа за подписью генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Из текста указа известно, что он будет уволен из органов прокуратуры, так как подал соответствующее заявление об отставке по собственному желанию.

Холодницкий также заявил, что в результате его работы на посту главы антикоррупционной прокуратуры были привлечены к ответственности 16 народных депутатов, 22 топ-чиновника, 47 судей, 68 руководителей государственных предприятий и 17 высших должностных лиц государственных органов.

Он поблагодарил коллег, судьей ВАКС, а также отметил, что "дальше будет".

Известно, что срок полномочий Назара Холодницкого как руководителя САП заканчивался в ноябре 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Назар Холодницкий хочет идти на выборы мэра Львова. О намерениях руководителя САП баллотироваться на выборах львовского городского головы сообщают источники в окружении политика.