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13 января 2021, 17:54 32

В Раде сказали, когда Витренко могут назначить министром энергетики

13 января 2021, 17:54 32
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Сейчас Витренко, исполняя обязанности министра энергетики, не может голосовать на Кабмине
Сейчас Витренко, исполняя обязанности министра энергетики, не может голосовать на Кабмине
Фото из открытых источников
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Верховная рада Украины вынесет на голосование назначение Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики в последнюю неделю января. Голосование может пройти на одном из пленарных заседаний, начиная с 26 января.

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина" заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, назначение Витренко вынесут на голосование на первой пленарной неделк с 26 января.

"Сейчас Витренко исполняющий обязанности министра. После принятых изменений к законодательству он очень ограничен в своих действиях. Господин Витренко даже не может голосовать на Кабмине. Поэтому будем уже в конце января голосовать за то, чтобы он стал первым вице-премьером - министром энергетики", - добавила она.

Напомним, 17 декабря нардепы провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером, а перед тем профильный комитет рекомендовал ВР назначать Витренко министром.

Но все равно правительство назначил Юрия Витренко в.и о Министра энергетики. Эти обязанности на него возложены после назначения первым заместителем министра.

Впоследствии стало известно, что Рада снова не поддержит Витренко на пост министра энергетики, если он не снизит тарифы.

Украина министр Верховная Рада парламент Минэкоэнерго
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