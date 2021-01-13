В Раде сказали, когда Витренко могут назначить министром энергетики

Сейчас Витренко, исполняя обязанности министра энергетики, не может голосовать на Кабмине

Сейчас Витренко, исполняя обязанности министра энергетики, не может голосовать на Кабмине

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Верховная рада Украины вынесет на голосование назначение Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики в последнюю неделю января. Голосование может пройти на одном из пленарных заседаний, начиная с 26 января.

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина" заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, назначение Витренко вынесут на голосование на первой пленарной неделк с 26 января.

"Сейчас Витренко исполняющий обязанности министра. После принятых изменений к законодательству он очень ограничен в своих действиях. Господин Витренко даже не может голосовать на Кабмине. Поэтому будем уже в конце января голосовать за то, чтобы он стал первым вице-премьером - министром энергетики", - добавила она.

Напомним, 17 декабря нардепы провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером, а перед тем профильный комитет рекомендовал ВР назначать Витренко министром.

Но все равно правительство назначил Юрия Витренко в.и о Министра энергетики. Эти обязанности на него возложены после назначения первым заместителем министра.

Впоследствии стало известно, что Рада снова не поддержит Витренко на пост министра энергетики, если он не снизит тарифы.