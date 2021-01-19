В Харькове одного из руководителей филиала госгеокадастра задержали на взятке

Чиновник требовал деньги за предоставление документов для разработки проекта отвода участка

Чиновник требовал деньги за предоставление документов для разработки проекта отвода участка

Фото пресс-службы Харьковской областной прокуратуры

Должностному лицу филиала госгеокадастра сообщено о подозрении в получении 21,5 тыс. грн неправомерной выгоды и вымогательстве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №5 сообщено о подозрении лицу, которое занимает руководящую должность в региональном филиале "Центр государственного земельного кадастра", по факту получения неправомерной выгоды, совмещенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в середине 2020 года в Харьковский региональный филиал "Центр государственного земельного кадастра" обратился местный житель по поводу получения документов для разработки проекта отвода земельного участка и передачи его в собственность. Человек, который занимает руководящую должность в указанном учреждении, ответил, что такие документы можно получить, "оплатив" 21,5 тыс. грн. Гражданин, от которого вымогали деньги, обратился в правоохранительные органы, - сообщил руководитель местной прокуратуры Алексей Лесенко.

Деньги передавались тремя траншами. Во время проведения следственных (розыскных) действий фигурант получил от заявителя 10 тыс. грн, а потом 1,5 тыс. грн, после чего выдал часть документов, необходимых заявителю.

После третьей передачи части денежных средств в размере 10 тыс. грн указанное лицо, занимающее руководящую должность в Харьковском региональном филиале "Центр государственного земельного кадастра", задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Как сообщалось ранее, в Луганской области осужден экс-чиновник Госгеокадастра за взятку в 500 тысяч. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы.