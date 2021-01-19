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19 января 2021, 16:49 10

В Харькове одного из руководителей филиала госгеокадастра задержали на взятке

19 января 2021, 16:49 10
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Чиновник требовал деньги за предоставление документов для разработки проекта отвода участка
Фото пресс-службы Харьковской областной прокуратуры
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Должностному лицу филиала госгеокадастра сообщено о подозрении в получении 21,5 тыс. грн неправомерной выгоды и вымогательстве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №5 сообщено о подозрении лицу, которое занимает руководящую должность в региональном филиале "Центр государственного земельного кадастра", по факту получения неправомерной выгоды, совмещенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в середине 2020 года в Харьковский региональный филиал "Центр государственного земельного кадастра" обратился местный житель по поводу получения документов для разработки проекта отвода земельного участка и передачи его в собственность. Человек, который занимает руководящую должность в указанном учреждении, ответил, что такие документы можно получить, "оплатив" 21,5 тыс. грн. Гражданин, от которого вымогали деньги, обратился в правоохранительные органы, - сообщил руководитель местной прокуратуры Алексей Лесенко.

Деньги передавались тремя траншами. Во время проведения следственных (розыскных) действий фигурант получил от заявителя 10 тыс. грн, а потом 1,5 тыс. грн, после чего выдал часть документов, необходимых заявителю.

После третьей передачи части денежных средств в размере 10 тыс. грн указанное лицо, занимающее руководящую должность в Харьковском региональном филиале "Центр государственного земельного кадастра", задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщалось ранее, в Луганской области осужден экс-чиновник Госгеокадастра за взятку в 500 тысяч. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы.

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