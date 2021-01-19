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Пытался продать должность в Офисе президента за $200 тысяч: правоохранители задержали мошенника
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19 января 2021, 11:24 20

Пытался продать должность в Офисе президента за $200 тысяч: правоохранители задержали мошенника

19 января 2021, 11:24 20
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Злоумышленника задержали во время получения первой части средств в сумме 100 тысяч долларов
Злоумышленника задержали во время получения первой части средств в сумме 100 тысяч долларов
Фото: из открытых источников
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При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора был разоблачен гражданин Украины по факту мошенничества. Мужчина предлагал помощь в назначении на должность в Офис президента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Гражданин путем обмана пытался завладеть денежными средствами потерпевшего, заверив его, что может помочь трудоустроиться в Офис Президента Украины", - говорится в сообщении.

Во время первой встречи он сообщил, что его услуги будут стоить от 100 до 300 тысяч долларов в зависимости от должности. Позже оценил выбранную должность в 200 тысяч долларов.

Во время получения первой части средств в сумме 100 тысяч долларов гражданина задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Луганской области осужден экс-чиновника Госгеокадастру за взятку в 500 тысяч.

взятка Офис президента прокуратура коррупция должность
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