Пытался продать должность в Офисе президента за $200 тысяч: правоохранители задержали мошенника

Злоумышленника задержали во время получения первой части средств в сумме 100 тысяч долларов

Злоумышленника задержали во время получения первой части средств в сумме 100 тысяч долларов

Фото: из открытых источников

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора был разоблачен гражданин Украины по факту мошенничества. Мужчина предлагал помощь в назначении на должность в Офис президента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Гражданин путем обмана пытался завладеть денежными средствами потерпевшего, заверив его, что может помочь трудоустроиться в Офис Президента Украины", - говорится в сообщении.

Во время первой встречи он сообщил, что его услуги будут стоить от 100 до 300 тысяч долларов в зависимости от должности. Позже оценил выбранную должность в 200 тысяч долларов.

Во время получения первой части средств в сумме 100 тысяч долларов гражданина задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Луганской области осужден экс-чиновника Госгеокадастру за взятку в 500 тысяч.