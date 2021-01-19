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19 января 2021, 14:29 167

Депутаты Закарпатского облсовета поддержали обращение к центральной власти относительно тарифов

19 января 2021, 14:29 167
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Депутаты облсовета большинством голосов приняли решение обратиться к Кабмину и президенту Украины
Депутаты облсовета большинством голосов приняли решение обратиться к Кабмину и президенту Украины
Фото: uzhgorod.net.ua
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Сегодня, 19 января, на заседании Закарпатского облсовета депутаты большинством голосов приняли решение обратиться к правительству и президенту по поводу законности формирования тарифов на электроэнергию и газ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

В частности, депутаты просят президента, Верховную Раду и Кабмин о снижении цены на газ, ограничить права монополистов в газоснабжение и энергетике. Привязать плату за газоснабжения и газотранспортировки к реалиям. Также контроль за выполнением возложить на специальную комиссию облсовета.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье митингующие требуют отставки руководства области.

Кабмин газ облсовет Закарпатье президент депутаты
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