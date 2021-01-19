12:26  19 января
На Закарпатье митингующие требуют отставки руководства области
11:24  19 января
Пытался продать должность в Офисе президента за $200 тысяч: правоохранители задержали мошенника
08:11  19 января
На Донбассе не зафиксировано нарушений: с начала суток наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
19 января 2021, 14:47 172

Тарифы на газ: АМКУ возбудил дела против шести региональных газсбытов

19 января 2021, 14:47 172
Читайте також українською мовою
Поставщики установили неоправданно высокие цены на голубое топливо
Поставщики установили неоправданно высокие цены на голубое топливо
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Антимонопольный комитет Украины начал расследование против шести поставщиков газа (газсбытов) по признакам злоупотребления монопольным положением при формировании цены на газ.

Об этом в Facebook сообщил председатель Северного межобластного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает RegioNews.

По его словам, дела открыли против таких компаний, как "Киевоблгаз Сбыт", "КиивГазЕнерджы", "Житомиргаз Сбыт", "Черниговгаз Сбыт", "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт".

Покупать газ на 40% дешевле можно было уже в прошлом году. С момента, когда рынок газа открылся для населения. Точнее, должен был работать. Потому что цену, которую выставляли последние три месяца некоторые газсбыты, никак нельзя назвать рыночной", - заявил Хмельницкий.

Он добавил, что компании продают газ на 2 - 2,5 гривны за кубометр дороже, чем конкуренты, и дороже, чем средневзвешенная цена, что свидетельствует о злоупотреблении монопольным положением.

Именно эти компании имеют структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке в своих регионах. Насколько мне известно, в ближайшее время на очереди и другие области и города. Речь идет не только о неоправданно высоких ценах, говорится также и о действиях учредителей этих газсбытов", - добавил Хмельницкий.

Напомним, ранее Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.

Снижение цены на газ для населения оказалось полуправдой - нардеп.

газ расследование тарифы АМКУ дело регионы
Депутаты Закарпатского облсовета поддержали обращение к центральной власти относительно тарифов
19 января 2021, 14:29
Дело Шеремета: бывший белорусский офицер дал показания в Киеве
19 января 2021, 13:22
В Минздраве назвали регионы, где самый высокий уровень заболеваемости COVID-19
19 января 2021, 13:08
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах
Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА
Все публикации »
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Все блоги »