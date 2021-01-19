Тарифы на газ: АМКУ возбудил дела против шести региональных газсбытов

Поставщики установили неоправданно высокие цены на голубое топливо

Поставщики установили неоправданно высокие цены на голубое топливо

Фото: из открытых источников

Антимонопольный комитет Украины начал расследование против шести поставщиков газа (газсбытов) по признакам злоупотребления монопольным положением при формировании цены на газ.

Об этом в Facebook сообщил председатель Северного межобластного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, передает RegioNews.

По его словам, дела открыли против таких компаний, как "Киевоблгаз Сбыт", "КиивГазЕнерджы", "Житомиргаз Сбыт", "Черниговгаз Сбыт", "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт".

Покупать газ на 40% дешевле можно было уже в прошлом году. С момента, когда рынок газа открылся для населения. Точнее, должен был работать. Потому что цену, которую выставляли последние три месяца некоторые газсбыты, никак нельзя назвать рыночной", - заявил Хмельницкий.

Он добавил, что компании продают газ на 2 - 2,5 гривны за кубометр дороже, чем конкуренты, и дороже, чем средневзвешенная цена, что свидетельствует о злоупотреблении монопольным положением.

Именно эти компании имеют структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке в своих регионах. Насколько мне известно, в ближайшее время на очереди и другие области и города. Речь идет не только о неоправданно высоких ценах, говорится также и о действиях учредителей этих газсбытов", - добавил Хмельницкий.

Напомним, ранее Кабмин снизил цену на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.