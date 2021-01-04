На Закарпатье местному жителю сообщили о подозрении за сепаратистские призывы

Для реализации своего замысла, закарпатец создал ряд аккаунтов в социальных сетях

Для реализации своего замысла, закарпатец создал ряд аккаунтов в социальных сетях

Фото: zak.gp.gov.ua

Закарпатской областной прокуратурой сообщено о подозрении 38-летнему закарпатцу в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - он призывал к отделению области от Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую областную прокуратуру.

Как установило следствие, с помощью специально созданных аккаунтов в соцсетях гражданин агитировал отделить Донецкую область от территории государства. Наличие в выражениях мужчины публичных призывов к совершению преступления против основ национальной безопасности подтвердила и судебно-лингвистическая экспертиза.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование, которое осуществляют следователи УСБУ в Закарпатской области за процессуального руководства областной прокуратуры, продолжается.

В прокуратуре напоминают, что за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на имущество лидера партии венгров Закарпатья.