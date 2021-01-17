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17 января 2021, 11:49 646

В Полтаве полиция составила админпротоколы на "активиста" Сикалова и политика Сергея Каплина

17 января 2021, 11:49 646
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Они принимали участие в массовом митинге под Полтавской ОГА
Они принимали участие в массовом митинге под Полтавской ОГА
Фото: Николая Лысогора
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На отдельных участников "тарифных митингов", которые проходили 15 января в Полтаве, правоохранители составили административные протоколы за нарушения правил карантина. Полиция считает, что эти граждане не носили средства индивидуальной защиты в общественном месте.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Полтавщина".

Так, админпротоколы по ст. 44-3 КоАП были составлены на предпринимателя Виктора Бажана, местного активиста Геннадия Сикалова, которого правоохранители подозревают в мошенничестве и подделке документов, а также скандально известного нардепа 7-го и 8-го созывов Сергея Каплина.

Отмечается, что получать админпротоколы указанные лица отказались, мотивируя тем, что полиция должна была бы сначала составить такие админпротоколы на своих сотрудников и президента Зеленского.

Напомним, ранее в Полтаве задержали "активиста" Сикалова: подозревают в мошенничестве и подделке документов.

Ранее RegioNews в своем материале писал, что в Полтаве организаторами акций протеста против повышения тарифов оказались профессиональные "протестанты", которые организовывают митинги и нагнетание ситуации, чтобы конвертировать свою относительную популярность и активность в определенные дивиденды.

14 января во время сессии облсовета депутат Кульчинский назвал активистов Стегния и Ко "чертовыми стукачами".

Полтава тарифы митинг протесты нарушение протокол
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