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17 января 2021, 14:29 29

Решение о граничной цене на газ в Кабмине планируют принять в понедельник

17 января 2021, 14:29 29
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Такая цена на газ будет установлена всего на 2 месяца
Такая цена на газ будет установлена всего на 2 месяца
Фото: из открытых источников
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В ближайший понедельник, 18 января, Кабинет министров Украины планирует установить граничную цену на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко в комментарии Lb.ua.

По ее словам, граничная цена составит 6,99 грн за кубометр и будет действовать для поставщиков газа бытовым потребителям и поставщика "последней надежды", которым является НАК "Нафтогаз Украины".

Также отмечается, что граничная цена на газ будет действовать два месяца - до 31 марта.

Напомним, в Раде обещают, что абонплата за газ не будет превышать 1,79 грн за куб.

газ тарифы Кабмин цена отопление
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