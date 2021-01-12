Дело не в ЖКХ. Кто стоит за раскачиванием "тарифного майдана" в Полтаве

Организаторами акций протеста против повышения коммунальных тарифов в Полтаве, которые сопровождались попыткой прорваться в здание облгосадминистрации и перекрытием дорог в городе, оказались профессиональные "протестанты", главной мотивацией для которых стала отнюдь не забота о простом народе

Организаторами акций протеста против повышения коммунальных тарифов в Полтаве, которые сопровождались попыткой прорваться в здание облгосадминистрации и перекрытием дорог в городе, оказались профессиональные "протестанты", главной мотивацией для которых стала отнюдь не забота о простом народе

Фото: Укринформ

Начиная с 9 января в Полтаве, как, собственно, и в ряде других городов Украины, прокатилась волна акций протеста против повышения тарифов за услуги ЖКХ. И хотя сколько-нибудь внушительного числа участников эти акции не собрали (максимальная и, судя по всему, изрядно преувеличенная организаторами цифра - 500 человек), не остались незамеченными, ввиду крайне активных попыток на болезненном для большинства населения вопросе коммунальных тарифов максимально раскачать ситуацию в городе. Просто высказать свою гражданскую позицию для протестующих оказалось явно недостаточно, поэтому на последнем митинге 11 января была предпринята попытка прорваться прямо в кабинет главы ОГА Олега Синегубова. Когда участников акции не пропустила полиция, они перекрыли улицу Соборности. В толпе звучали предложения зажечь шины, принести железные бочки и установить палатки, но до этого дело так и не дошло.

Несмотря на готовность руководства области обсуждать требования протестующих с их делегацией за круглым столом, переговоры, которые прошли между делегатами от "майдана" с заместителями главы ОГА Евгением Грековым и первым заместителем главы облсовета Александром Лемешко и даже выходом последнего к толпе под зданием ОГА, никаких договоренностей достигнуто не было.

Лемешко пытался объяснить, что власти понимают причины возмущения людей и готовы вместе добиваться изменения ситуации. Он добавил, что, хотя формирование коммунальных тарифов и не является компетенцией облгосадминистрации, тем не менее еще 29 декабря было направлено обращение в Кабмин и Нацкомиссию регулирования энергетики и коммунальных услуг относительно пересмотра тарифной политики, и всячески пытался найти с протестующими общий язык. Но те лишь выдвинули свои ультимативные требования и пообещали продолжить свои акции то ли 15, то ли 18 января, грозя захватить "зеленый зал" ОГА.

Как видим, желание руководства области идти на встречу протестующим встречного движения не вызвало. Похоже, лидеры протестов настроены не столько на диалог, сколько на дестабилизацию ситуации и всеми силами пытаются выжать из вполне естественного возмущения масс максимальную политическую выгоду. В этой связи интересно присмотреться, кто же встал во главе протестного движения в Полтаве. Главным инициатором всех акций оказался человек достаточно известный в городе, в первую очередь как участник самых разнообразных протестных движений. Это Роман Стегний – лидер местной организации партии "Народный контроль" экс-нардепа из Львова Дмитрия Добродомова, у которого он числился помощником на общественных началах.

Нужно отметить, что Стегний имеет явно завышенные политические амбиции. За последние пять лет он принял участие в четырех выборах от разных политсил и все проиграл. В 2015 году избирался в горсовет и облсовет от партии "Наш край", в 2019-м был самовыдвиженцем в Верховную Раду. На последних местных выборах в 2020-м – баллотировался в Зиньковский горсовет Полтавской области от "Народного контроля", получив поддержку аж четырех избирателей из почти 2 тыс.

Что касается профессиональной деятельности, то тут наивысшее достижение Стегния – это должность главы ликвидационной комиссии ГАК "Хлеб Украины" Кобылякского комбината хлебопродуктов. Кроме того, в ряде реестров он фигурирует как руководитель нескольких коммерческих предприятий и уполномоченное лицо одного благотворительного фонда. Последнее несколько странно, ведь в единственной декларации Стегния о доходах (за 2018 год) все его активы состоят из двух земельных участков в селе Крамаренки. Больше у Стегния на тот момент не было ничего вообще. Ни семьи, ни работы, ни зарплаты, ни счетов, ни сбережений, ни жилья.

Впрочем, догадаться за какие средства существует этот человек не очень сложно. Достаточно посмотреть лишь часть акций протеста, в которых тот принимал самое активное участие за последние годы.

В 2014 году Стегний вел целую кампанию по обвинению в коррупции директора Департамента информационной деятельности Полтавской ОГА Олега Пустовгара. Тогда он был членом ОО "Общественный майдан Полтавщины" и утверждал, что это его организация провела расследование деятельности Пустовгара и предоставила СБУ материалы. В 2016 году Стегний активно протестовал против моратория на экспорт лесоматериалов в необработанном виде. В 2017 году в городе Кременчуг он митинговал с требованием уменьшить налоги для малых предпринимателей. В том же году Стегний и его организация проводили митинги в Киеве под стенами Верховной Рады с целым комплексом требований: снизить тарифы, защитить малый бизнес, национализация предприятий, принадлежащих россиянам и т.д. В 2018 году организовывал протесты за избирательную реформу "Нет выборам по закону Януковича!". В начале 2020 года им велась активная кампания против отстранения Ларисы Савченко – руководителя "Полтавской городской детской клинической больницы".

Как видим, профессиональный активист Стегний организовывал самые разные протесты, которые могли быть выгодны самым разным людям, от бизнес-лоббистов, как, например, протесты против моратория на поставки древесины, до политиков большего или меньшего калибра, как акции против избирательного закона. В каждой из таких акций всегда можно найти заинтересованную сторону. Сам себя Стегний позиционирует как патриота и борца за народные интересы, что не мешает ему постить в "Фейсбуке" Анатолия Шария, Татьяну Монтян и других одиозных персонажей, а также антисемитские лозунги, страшилки о 5G и "ковидном заговоре".

Компанию Стегнию в деле руководства "тарифным майданом", пусть и на вторых ролях, составили: еще один местный активист Василий Ковальчук и его коллега Елена Гальченко. Первый, как и Стегний, не в меру амбициозный местный политик, регулярно и безуспешно баллотирующийся в Верховную Раду, на пост мэра Полтавы, а даже на должность директора НАБУ. Вторая – полтавская активистка от партии Петра Порошенко "ЕС", которая также не прочь качать сейчас ситуацию в стране.

Как видим, акции протеста в Полтаве оказались под контролем людей, которых вполне можно считать "профессиональными революционерами", главное достоинство которых – умение организовать людей и таким образом конвертировать свою относительную известность и активность в некие дивиденды. Кто же стоит за Стегнием и компанией сегодня и зачем этим людям сознательно доводить народ до "точки кипения"? Тут можно назвать сразу несколько заинтересованных сил. С одной стороны протесты, которые выходят за рамки здравого смысла, играют на руку политической оппозиции, заинтересованной в максимальной дестабилизации ситуации в регионах. Да и в середине правящей коалиции есть группы влияния, которым выгодно максимально раскачать ситуацию особенно в вопросе тарифов. К примеру, олигарх Игорь Коломойский, который давно хочет назначения Юрия Витренко премьер-министром. Как бы там ни было и кто бы в конце концов не стоял за раскачиванием "тарифного майдана", важно понимать, что он преследует отнюдь не защиту интересов украинского народа и просто использует людей, искренне возмущенных ростом тарифов. И не для того, чтобы сделать тарифы ниже.