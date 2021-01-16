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16 января 2021, 17:05 10

В Полтаве депутат горсовета обвинил мэра в поджоге авто

16 января 2021, 17:05 10
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Мэр Мамай пока этот инцидент не комментировал
Мэр Мамай пока этот инцидент не комментировал
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Депутат Полтавского горсовета Эдуард Волков подозревает в причастности к поджогу автомобиля своей жены городского голову Полтавы Александра Мамая.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Волкова Facebook.

Депутат сообщил, что в пятницу около 18.20 возле рынка Станиславского сожгли автомобиль, на котором он передвигается и который принадлежит его жене.

"Данный факт связываю исключительно с политической деятельностью и позицией в Полтавском городском совете. Подозрение одно – организатор Александр Мамай. У нас длительная история политической борьбы. В настоящее время оформляем заявление о преступлении", - написал он.

UPD: Просьба к проізжаючих с видео регистратором в период с 18.10 до 18.30 предоставить видео. Заранее благодарен! Сегодня...

Posted by Эдуард Волков on Friday, January 15, 2021

Волков пояснил изданию "Полтавщина", что припарковал автомобиль возле Маркетопта — зашел в магазин на 5 минут, а когда вышел, машина уже горела. Рядом с машиной была обнаружена бутылка.

Автомобиль Mazda 6 отсутствует в электронной декларации депутата за 2019 год. Вероятно, что семья Волковых приобрела его в течение 2020-2021 годов.

Вместе с тем ГСЧС Полтавской области сообщает, что 15 января в 18:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в автомобиле "Мазда-6" но ул. Станиславского в г. Полтава.

Напомним, 26 ноября мэром Полтавы снова стал Мамай.

Украина пожар Полтава мэр ГСЧС
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