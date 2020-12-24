В Генштабе рассказали о потерях Вооруженных Сил на Донбассе за 2020 год

Наиболее горячими участками фронта остается Мариупольское направление, а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецком

Наиболее горячими участками фронта остается Мариупольское направление, а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецком

Фото: из открытых источников

От начала 2020 года во время боев на Востоке Украины погибло 49 украинских военных. Четверо из них погибли во время перемирия.

Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на данные, которые они получили от Генштаба ВСУ в ответ на информационный запрос, передает RegioNews.

По данным Генштаба, по состоянию на 13 декабря, были ранены в течение года 332 бойцов, из них 15 за время перемирия. С 13 декабря на Донбассе ранили еще трех украинских военных.

Таким образом, количество всех раненых в боях военнослужащих в 2020 году выросло до 335. А раненых за время перемирия - до 18.

Наиболее горячими участками фронта остаются позиции на юге ("Мариупольское направление"), а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецком. С введением в действие режима прекращения огня интенсивность обстрелов уменьшилась, что повлияло на снижение потерь среди личного состава ВСУ", - рассказали в Генштабе.

В то же время, количество небоевых потерь украинской армии за 2020 год составляет 70 человек, с начала действия перемирия - 15 человек. К небоевым потерям относят смерти от болезней, несчастных случаев, самоубийств и других причин.

Напомним, боевики пять раз обстреливали силы ООС, двое военных ранены.