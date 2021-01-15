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Боевики на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"
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15 января 2021, 18:37 4

Боевики на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"

15 января 2021, 18:37 4
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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ
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В течение текущих суток, 15 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Талаковка и Гнутовое вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и в районе оперативно-тактической группировки "Север", где неподалеку от Южного вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, January 15, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что на Донетчине с начала перемирия зафиксировано почти 6 тысяч нарушений.

Донбасс ООС Украина война боевики
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