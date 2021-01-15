Боевики на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ

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В течение текущих суток, 15 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Талаковка и Гнутовое вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и в районе оперативно-тактической группировки "Север", где неподалеку от Южного вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донетчине с начала перемирия зафиксировано почти 6 тысяч нарушений.