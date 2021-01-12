Переговоры представителей "нормандской четверки" завершились в Берлине

Они продолжались более 5 часов

Они продолжались более 5 часов

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Очередной раунд переговоров "нормандской четверки" прошел в Берлине в ведомстве федерального канцлера на уровне политических советников.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на посольство РФ в ФРГ, передает RegioNews.

Переговоры представителей "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе завершились в Берлине во вторник вечером, сообщил журналистам представитель посольства РФ в ФРГ.

Переговоры завершились, - сказал дипломат.

Очередной раунд переговоров "нормандской четверки" прошел в Берлине в ведомстве федерального канцлера на уровне политических советников.

На переговорах представителей политсоветник "нормандской четверки" во вторник окончательных решений найти не удалось, через две недели будет новый раунд переговоров, сообщил журналистам заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, возглавляющий российскую делегацию.

Найти окончательные решения не удалось, договорились подготовить новые принципы и подходы к формированию дорожной карты Трехсторонней контактной группы по всеобъемлющего урегулирования конфликта ... В течение двух недель еще раз соберемся и обсудим ", - сказал Козак, отвечая на вопрос "Интерфакса ".

По его словам, следующая встреча состоится в том же формате с участием политических советников и представителей МИД четырех стран, скорее всего, "в формате видеоконференции".

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Напомним, сегодня Ермак прилетел в Берлин на встречу с Козаком на самолете президента. Зеленский в это время находился в Украине.