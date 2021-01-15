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На Донбассе с начала перемирия зафиксировано почти 6 тысяч нарушений - ОБСЕ
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15 января 2021, 10:06 28

На Донбассе с начала перемирия зафиксировано почти 6 тысяч нарушений - ОБСЕ

15 января 2021, 10:06 28
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Результаты мониторинга ОБСЕ отличаются от данных, которые сообщает штаб ООС
Результаты мониторинга ОБСЕ отличаются от данных, которые сообщает штаб ООС
Фото: из открытых источников
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С момента начала перемирия на Донбассе (27 июля 2020 года) специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 5 970 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Как передает RegioNews, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Среди указанный нарушений - 2 586 взрывов, 736 пролетевших неопределенных боеприпасов и не менее 2 515 очередей и выстрелов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в Донецкой области СММ зафиксировала 47 нарушений режима прекращения огня, в том числе 29 взрывов неопределенного происхождения. Большинство из них - в районе Авдеевки и Широкино. За предыдущий отчетный период СММ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня в этой области.

Кроме того, у Луганской области Миссия зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня. Все они в районе населенного пункта Золотое. За предыдущий отчетный период СММ ОБСЕ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в этой области.

Напомним, 14 января боевики обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского военного.

Донбасс ООС ОБСЕ боевики обстрелы ранение
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