На Донбассе с начала перемирия зафиксировано почти 6 тысяч нарушений - ОБСЕ

Результаты мониторинга ОБСЕ отличаются от данных, которые сообщает штаб ООС

Результаты мониторинга ОБСЕ отличаются от данных, которые сообщает штаб ООС

Фото: из открытых источников

С момента начала перемирия на Донбассе (27 июля 2020 года) специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 5 970 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Как передает RegioNews, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Среди указанный нарушений - 2 586 взрывов, 736 пролетевших неопределенных боеприпасов и не менее 2 515 очередей и выстрелов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в Донецкой области СММ зафиксировала 47 нарушений режима прекращения огня, в том числе 29 взрывов неопределенного происхождения. Большинство из них - в районе Авдеевки и Широкино. За предыдущий отчетный период СММ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня в этой области.

Кроме того, у Луганской области Миссия зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня. Все они в районе населенного пункта Золотое. За предыдущий отчетный период СММ ОБСЕ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в этой области.

Напомним, 14 января боевики обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского военного.