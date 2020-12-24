Председателем Хмельницкого облсовета остается Виолетта Лабазюк

Соответствующее решение принял суд

Соответствующее решение принял суд

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Хмельницкий окружной административный суд восстановил действие решения областного совета от 07.12.2020 г. № 4-1/2020 «Об избрании председателя Хмельницкой областной рады». Все ограничения по выполнению Виолеттой Лабазюк обязанностей главы облсовета сняты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого областного совета.

Только что завершилось судебное заседание, на котором рассматривались заявления представителя Хмельницкого областного совета и Лабазюк Виолетты Александровны об отмене мер обеспечения иска по административному делу № 560/8277/20. Суд удовлетворил заявление и восстановил действие решения областного совета от 07.12.2020 г. № 4-1/2020 "Об избрании председателя Хмельницкого областного совета", – отмечается в сообщении.

Речь идет об отмене решения по заявлению депутата облсовета Вадима Лозового, представителя партии "За конкретные дела".

Напомним, ранее сообщалось, что 14 декабря суд остановил действие решения об избрании председателя Хмельницкого облсовета и новоизбранный председатель Хмельницкого облсовета приостановила выполнение полномочий.