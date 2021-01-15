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15 января 2021, 14:39 1105

"Тарифный протест" на Буковине: снова перекрыта международная трасса

15 января 2021, 14:39 1105
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Протестующие перекрыли движение транспортным средствам в с. Атаки Хотинского района
Протестующие перекрыли движение транспортным средствам в с. Атаки Хотинского района
Фото Нацполиции
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На Буковине в селе Атаки Хотинского района перекрыли движение транспортных средств. Участники акции выражают свое недовольство повышением тарифов на коммунальные услуги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черновицкой области.

Примерно 20 местных жителей путем непрерывной ходьбы по пешеходному переходу на границе Черновицкой и Хмельницкой областей перекрыли движение транспортных средств, - сообщают в полиции.

Участники акции выражают свое недовольство повышением тарифов на коммунальные услуги.

Поліція попереджає громадян про обмеження руху автотранспорту в селі Атаки на Буковині Сьогодні, 15 січня, приблизно 20...

Posted by Поліція Чернівецької області on Friday, January 15, 2021

На месте происшествия работают сотрудники буковинской полиции. Правоохранители обеспечивают правопорядок и осуществляют отвод автотранспорта.

Ранее сообщалось, что Украину охватили тарифные протесты: люди вышли на митинги в семи регионах.

Тем временем в Житомире митингующие штурмом взяли здание облсовета.

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