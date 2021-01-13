Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе

Рада приняла этот закон 16 декабря 2020-го

Рада приняла этот закон 16 декабря 2020-го

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Согласно документу, госслужащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на госслужбе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения госслужащим 70-летнего возраста.

Так же срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на пять лет по решению сельского, поселкового, городского головы, главы районного, районного в городе, областного совета. Решение о продлении срока пребывания на службе в органах местного самоуправления принимается ежегодно, но не более чем до достижения госслужащим 70-летия.

Полномочия субъекта назначения в отношении руководителя Аппарата Верховной Рады Украины, кроме случаев, предусмотренных пунктом 35 части первой статьи 85 Конституции Украины, осуществляет Глава Верховной Рады, - говорится в сообщении.

Также, согласно закону, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения COVID-19, приостановлено действие положений Закона Украины "О государственной службе" и Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти" в части проведения конкурсов на должности государственной службы.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон относительно назначения "ковидных” доплат бактериологам и биохимикам.

Сегодня же Кабмин решил оставить зарплаты госслужащих на уровне 2020 года.