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14 января 2021, 20:27 370

На Харьковщине задержали за взятку экс-чиновника патрульной полиции

14 января 2021, 20:27 370
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Он систематически получал взятки за непрепятствование деятельности предпринимателей
Он систематически получал взятки за непрепятствование деятельности предпринимателей
Фото: из открытых источников
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В Харьковской области бывшего начальника сектора патрульной полиции подозревают в получении взятки за влияние на принятие решения о закрытии уголовного дела.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

В ходе досудебного расследования установлено, что адвокат, зная о проведении дознания в уголовном производстве по нанесению телесных повреждений, вступил в сговор с начальником сектора патрульной полиции... и разработал план по получению неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По данным следствия, полицейский пообещал повлиять на принятие решения о закрытии дела за 20 тыс. грн. Деньги ему должен был передать адвокат. В декабре 2020 года заявитель встретился с адвокатом и передал ему указанную сумму.

Кроме того, досудебным расследованием установлено, что указанный полицейский систематически получал неправомерную выгоду в размере 4 тыс. грн за непрепятствование предпринимательской деятельности. В этом уголовном производстве ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины", - добавили в прокуратуре.

Напомним, полиция объявила подозрение чиновнику "Укрзализныци" за нанесение ущерба в 7 миллионов гривен.

взятка прокуратура уголовное дело полиция Харьковская область
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