На Харьковщине задержали за взятку экс-чиновника патрульной полиции

Он систематически получал взятки за непрепятствование деятельности предпринимателей

Он систематически получал взятки за непрепятствование деятельности предпринимателей

Фото: из открытых источников

В Харьковской области бывшего начальника сектора патрульной полиции подозревают в получении взятки за влияние на принятие решения о закрытии уголовного дела.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

В ходе досудебного расследования установлено, что адвокат, зная о проведении дознания в уголовном производстве по нанесению телесных повреждений, вступил в сговор с начальником сектора патрульной полиции... и разработал план по получению неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По данным следствия, полицейский пообещал повлиять на принятие решения о закрытии дела за 20 тыс. грн. Деньги ему должен был передать адвокат. В декабре 2020 года заявитель встретился с адвокатом и передал ему указанную сумму.

Кроме того, досудебным расследованием установлено, что указанный полицейский систематически получал неправомерную выгоду в размере 4 тыс. грн за непрепятствование предпринимательской деятельности. В этом уголовном производстве ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины", - добавили в прокуратуре.

Напомним, полиция объявила подозрение чиновнику "Укрзализныци" за нанесение ущерба в 7 миллионов гривен.