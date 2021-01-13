Полиция объявила подозрение чиновнику "Укрзализныци" за нанесение ущерба в 7 миллионов гривен

В компании накупили металлолома на 7 млн гривен вместо качественных креплений для путей

В компании накупили металлолома на 7 млн гривен вместо качественных креплений для путей

Фото из открытых источников

Руководитель одного из департаментов «Укрзализныци» нанес убытки государству в размере 7 миллионов гривен. При его руководстве было приобретено клеммы раздельного рельсового скрепления железнодорожного пути ненадлежащего качества.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Нацполиции.

Указано, что клеммы должны обеспечивать надежное крепление рельс, зато приобретенная продукция могла быть использована лишь как металлолом.

"Факт закупки продукции ненадлежащего качества и лиц, причастных к этому разоблачили оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи Соломенского управления полиции в городе Киеве”, - сообщили правоохранители.

По данным следствия, в 2017 году одним из филиалов по согласованию департамента АО "Укрзализныця" проводились торги по закупке рельсовых клемм для ее нужд на общую сумму свыше 8 миллионов гривен. Должностные лица этого подразделения допустили к участию общество, тендерная документация которого не соответствовала установленным требованиям. В дальнейшем определили его победителем закупок и заключили договоры поставки.

Таким образом, вместо новых рельсовых клемм на счета общества перепрятывались свыше 8 миллионов гривен. Факт того, что приобретенная продукция не соответствовала стандартам и могла быть использована только как металлолом, подтверждается рядом проведенных экспертиз.

Полицейские установили причастность руководителя департамента АО "Укрзализныця" к закупке клемм ненадлежащего качества. В результате чего был нанесен ущерб на более чем 7 миллионов гривен.

В среду, 13 января, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. За содеянное руководителю грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Напомним, ранее сообщалось, что руководителя подразделения "Укрзализныци" взяли на взятке в 100 тыс. грн.