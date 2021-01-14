На Харківщині затримали за хабар ексчиновника патрульної поліції

Він систематично одержував хабарі за неперешкоджання діяльності підприємців

Він систематично одержував хабарі за неперешкоджання діяльності підприємців

Фото: із відкритих джерел

У Харківській області колишнього начальника сектору патрульної поліції підозрюють в отриманні хабаря за вплив на прийняття рішення про закриття кримінальної справи.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

У ході досудового розслідування встановлено, що адвокат, знаючи про проведення дізнання у кримінальному провадженні щодо нанесення тілесних ушкоджень, вступив у змову з начальником сектору патрульної поліції... і розробив план з одержання неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, поліцейський пообіцяв вплинути на прийняття рішення щодо закриття справи за 20 тис. грн. Гроші йому мав передати адвокат. У грудні 2020 року заявник зустрівся з адвокатом і передав йому зазначену суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний поліцейський систематично одержував неправомірну вигоду в розмірі 4 тис. грн за неперешкоджання підприємницькій діяльності. У цьому кримінальному провадженні йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України”, - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, поліція оголосила підозру посадовцю "Укрзалізниці" за завдання збитків у 7 мільйонів гривень.