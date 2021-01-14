В Киеве руководительницу отделения банка объявили в международный розыск: подозревают в мошенничестве

Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Фото: из открытых источников

В Киеве следователи сообщили руководительнице банковского отделения о подозрении и объявили ее в международный розыск. В течение десяти лет женщина по поддельным документам переводила деньги в наличные, в результате чего присвоила более 60 тысяч долларов клиента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

В Оболонское управление полиции обратился мужчина с заявлением о том, что с его банковского депозита исчезли деньги. Правоохранители зарегистрировали сообщение потерпевшего и опросили сотрудников банковского отделения, где хранились деньги.

Установлено, что киевлянин работая за рубежом в 2010 году открыл депозитный счет, который регулярно пополнял. За годы сотрудничества с финансовым учреждением мужчина стал vip-клиентом, а следовательно, между ним и руководителем отделения сложились доверительные отношения.

Руководительница настолько вошла в доверие клиента и кассиров банка, что начала подделывать заявления от имени мужчины на выдачу наличных в кассе. В результате в течение 10 лет банковская работница провела 36 незаконных операций с депозитом мужчины и сняла с его счета более 60 000 долларов", - говорится в сообщении.

Ранее 33-летняя злоумышленница уволилась с работы и сейчас скрывается от органов следствия. Под процессуальным руководством местной прокуратуры № 5 следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления и объявили ее в международный розыск.

Напомним, на Винничине будут судить трех должностных лиц мэрии за растрату пяти миллионов.