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14 января 2021, 18:01 15

Полиция и Минздрав проверят, соблюдают ли карантин горнолыжные курорты, - Ляшко

14 января 2021, 18:01 15
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Проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах проведут уже в пятницу, 15 января
Проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах проведут уже в пятницу, 15 января
Фото из открытых источников
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Горнолыжные курорты в Карпатах проверят на предмет соблюдения жесткого карантина. Проверку проведут Минздрав совместно с Национальной полицией.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook заместителя главы Минздрава - главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Он заявил, что проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах проведут уже в пятницу, 15 января.

"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические меры и они соблюдают их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желания воевать с системой не должна превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия", - написал Ляшко.

Санврач подчеркнул, что такие проверки не связаны с множеством сообщений о нарушениях ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах. Также зафиксированы нарушения в заведениях общественного питания Львовской области.

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Posted by Виктор Ляшко on Thursday, January 14, 2021

Напомним, ранее в сети показали длиннющие очереди к подъемникам в Буковеле.

коронавирус Украина полиция Минздрав курорты
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