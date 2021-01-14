Полиция и Минздрав проверят, соблюдают ли карантин горнолыжные курорты, - Ляшко

Проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах проведут уже в пятницу, 15 января

Проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах проведут уже в пятницу, 15 января

Фото из открытых источников

Горнолыжные курорты в Карпатах проверят на предмет соблюдения жесткого карантина. Проверку проведут Минздрав совместно с Национальной полицией.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook заместителя главы Минздрава - главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Он заявил, что проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах проведут уже в пятницу, 15 января.

"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические меры и они соблюдают их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желания воевать с системой не должна превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия", - написал Ляшко.

Санврач подчеркнул, что такие проверки не связаны с множеством сообщений о нарушениях ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах. Также зафиксированы нарушения в заведениях общественного питания Львовской области.

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