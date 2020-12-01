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В ЦИК сообщили, когда состоятся повторные выборы мэра Конотопа
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01 декабря 2020, 11:49 47

В ЦИК сообщили, когда состоятся повторные выборы мэра Конотопа

01 декабря 2020, 11:49 47
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Фото: из открытых источников
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В Центральной избирательной комиссии назначили повторные выборы городского головы Конотопа на 24 января 2021 года.

Об этом говорится на сайте комиссии, сообщает RegioNews.

Сумская область. Конотопская городская община. Назначены повторные выборы на 24.01.2021", - говорится в сообщении.

Известно, что решение о повторных выборах обусловлено тем, что избраный мэром самовыдвиженец Александр Луговой умер в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, что до избрания нового городского головы мэром Конотопа остается Семенихин.

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