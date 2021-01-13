Выборы мэра Новгорода-Северского: на дебаты пришли только двое из семи кандидатов

Повторные выборы городского головы в Новгород-Северском состоятся уже в это воскресенье

Повторные выборы городского головы в Новгород-Северском состоятся уже в это воскресенье

Фото из открытых источников

Только двое из семи кандидатов в мэры Новгород-Северского пришли на телевизионные дебаты на телеканале Суспильне.Чернигов. Трое отказались еще на этапе подготовки, еще двое непосредственно перед прямым эфиром.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Час Черниговский.

Всех семерых кандидатов на должность городского председателя пригласили для участия в теледебатах на Суспильне 12 января. Формат: по 1 минуте для презентации каждого участника, далее вопрос от жителей общины, экспертов и журналистов, и наконец по одному вопросу от кандидата-оппонента.

На дебаты пришли только кандидаты Виктор Кропот и Максим Соловар. Буквально за несколько часов до эфира отказались Вячесав Кауфман и Людмила Ткаченко. Еще трое – Крупельницкий, Могильный и Плотников и не планировали дебатировать.

17 января в Новгороде-Северском пройдут повторные выборы городского головы. Городского голову повторно будут избирать из-за смерти Олега Бондаренко, который победил на выборах 25 октября в прошлом году.

За должность городского головы борются 7 кандидатов:

Вячеслав Кауфман, от партии "Наш край", временно не работает, в 2010-2014 годах председатель местной РГА, в 2015-2020 – председатель районного совета

Виктор Кропот, от партии "Слуга Народа", с августа 2020 года работает заместителем Новгород-Северской РГА, до этого 10 лет частный предприниматель

Крупельницкий Дмитрий Александрович, самовыдвиженец, временно не работает

Могильный Александр Александрович, от ВО "Батькивщина", заместитель городского головы г.Новгород-Северский

Плотников Павел Александрович, самовыдвиженец, заместитель директора Новгород-Северского территориального центра социального обслуживания

Соловар Максим Михайлович, самовыдвиженец, аспирант Национального университета "Черниговский коллегиум" им. Т.Г. Шевченко

Ткаченко Людмила Николаевна, от партии "Ридный дим", секретарь Новгород-Северской городского совета.

Напомним, ранее сообщалось, что выборы мэра Новгорода-Северского пройдут 17 января прием заявлений от кандидатов на пост мэра завершился 17 декабря.