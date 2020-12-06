Елочные игрушки для армии РФ: Разумков отреагировал на скандал

Вопрос о санкциях должен решать Совет национальной безопасности и обороны

Вопрос о санкциях должен решать Совет национальной безопасности и обороны

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Об этом глава ВРУ Дмитрий Разумков заявил во время брифинга, передает RegioNews.

По его мнению, украинские фабрики могли бы производить новогодние украшения и для украинской армии: "У нас достаточно символов, которые можно разместить на елочных игрушках". А решать вопрос с санкционными списками должен Совет национальной безопасности и обороны.

"Если мы говорим о законодательных инициативах - это не совсем будет правильно, если это будет закрепляться на законодательном уровне, если говорим о санкционных позициях, вы знаете, как это происходит, есть СНБО, есть перечень организаций, персоналий, которые попадают в этот санкционный список, он утверждается затем указом президента. Почему я говорю, что это не совсем корректно закреплять на законодательном уровне, эти списки также меняются, были примеры, когда туда попадали люди по ошибке. Такие вещи следует делать на уровне СНБО", - отметил Разумков.

Напомним, 5 декабря сообщалось, что в Киевской области на Клавдиевской фабрике елочных украшений изготавливают новогодние шарики с логотипом армии России.