США ввели санкции против нардепа Андрея Деркача

Санкции введены за вмешательство в американские выборы

Санкции введены за вмешательство в американские выборы

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Об этом сообщила пресс-служба американского министерства, информирует RegioNews.

Напомним, 19 мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач представил на пресс-конференции так называемые "пленки Порошенко" — записи якобы разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшем главой Госдепа США Джоном Керри в 2015 и 2016 годах.

Помимо прочего, на записях звучит обещание якобы Байдена посодействовать траншу в $1 млрд Украине в обмен на увольнение с должности тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина.