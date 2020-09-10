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10 сентября 2020, 19:01 4

США ввели санкции против нардепа Андрея Деркача

10 сентября 2020, 19:01 4
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Фото из открытых источников
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Минфин США ввел санкции против опубликовавшего «пленки Порошенко» депутата Верховной Рады.

Об этом сообщила пресс-служба американского министерства, информирует RegioNews.

Напомним, 19 мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач представил на пресс-конференции так называемые "пленки Порошенко" — записи якобы разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшем главой Госдепа США Джоном Керри в 2015 и 2016 годах.

Помимо прочего, на записях звучит обещание якобы Байдена посодействовать траншу в $1 млрд Украине в обмен на увольнение с должности тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина.

санкции США Минфин Петр Порошенко нардеп пленки Деркача
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