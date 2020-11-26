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26 ноября 2020, 11:50 371

Российские комплектующие к вертолетам в Африку с "Борисполя" не улетели

26 ноября 2020, 11:50 371
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Киевская фирма незаконно экспортировала военные товары
Киевская фирма незаконно экспортировала военные товары
Фото из открытых источников
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Контрразведка СБУ выявила и прекратила функционирование международного канала переправки товаров военного назначения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ.

Контрразведчики СБ Украины блокировали международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения и предупредили их возможную переправку в страны санкционного списка Совета Безопасности ООН.

В частности, правоохранители задокументировали и пресекли противоправную деятельность менеджмента одной из киевских компаний, который планировал незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки.

Для сокрытия российского происхождения товаров и их военного назначения во время таможенного оформления груза, организаторы предоставили документацию, в которой указаны ложные сведения. Также у отправителей не было разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством, для экспорта товаров такой категории. Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из Международного аэропорта "Борисполь".

По результатам проведенной идентификации изъятых товаров, начато уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине задержали организаторов незаконного "референдума" 2014 года.

СБУ военная техника РФ Совбез ООН санкции
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