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11 января 2021, 16:12 189

Рада до сих пор не лишила статуса нардепа новоизбранного мэра Херсона

11 января 2021, 16:12 189
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Заседание Рады, на котором смогут прекратить его полномочия, должно состояться 26 января
Заседание Рады, на котором смогут прекратить его полномочия, должно состояться 26 января
Фото: из открытых источников
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Новоизбранный мэр Херсона Игорь Колихаев остается народным депутатом, поскольку Верховная Рада до сих пор не лишила его мандата.

Об этом сообщает движение "Честно", передает RegioNews.

Известно, что Колихаев заранее написал заявление о прекращении полномочий народного депутата, однако продолжает совмещать должность мэра и нардепа, хотя это запрещено законом.

Из-за безосновательного промедления Верховной Рады промежуточные выборы народного депутата в округе №184 (Херсонская область), где ранее был избран Колихаев, не состоятся одновременно с аналогичными выборами в других двух мажоритарных округах - в Донецкой и Ивано-Франковской, а именно 28 марта 2021 года" , - говорится в сообщении.

Ближайшее заседание Верховной Рады, на котором смогут прекратить полномочия Колихаева, должно состояться 26 января.

Это последний день, когда ЦИК может объявить довыборы в 184 округе на 28 марта. Следующая возможная дата их проведения - 31 октября 2021 года.

Напомним, ЦИК официально назвала победителя выборов мэра Херсона, за победителя проголосовали более 34 тысяч избирателей

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