09:04  27 ноября
COVID-19 в Украине: впервые более 16 тысяч новых случаев за сутки
09:49  27 ноября
В госбюджете на этот год не хватает 3 млрд долларов - министр
08:11  27 ноября
ООС: боевики трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2020, 11:30 341

Стали известны результаты выборов-2020 в Херсонской области

27 ноября 2020, 11:30 341
Читайте також українською мовою
В областной совет избраны 64 депутата
В областной совет избраны 64 депутата
Читайте також
українською мовою

По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Херсонский областной совет и в городах Херсон, Новая Каховка и Каховка.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в Херсонский областной совет избраны 64 депутата от 7 партий. Самая большая фракция будет у ОПЗЖ (15 мандатов) и "Партии Игоря Колихаєва "Нам здесь Жить!" (13 мандатов).

В городе Херсон главой города стал лидер политсилы "Партия Игоря Колихаєва "Нам здесь Жить!" Игорь Колихаєв. За него проголосовали 63, 59% избирателей. В Херсонский горсовет вошли 5 партий. Наибольшее количество депутатов будет у "Партии Игоря Колихаєва "Нам здесь Жить!" (17) и ОПЗЖ (11).

В городе Новая Каховка мэром избран представитель президентской партии "Слуга народа" Владимира Коваленко, за которого проголосовали 60,15% избирателей. По количеству голосов в горсовете, куда прошли 7 партий, лидируют ОПЗЖ и "Слуга народа" по 8 и 7 мандатов соответственно.

В городе Каховка городским головой стал представитель президентской партии "Слуга народа" Виталий Немерець, а в горсовет прошли 7 партий. Крупнейшая фракция будет у партии "Слуги народа" – 7 мандатов.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Черновицкой и Днепропетровской областям

выборы мэр облсовет Херсон горсовет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
И пан, и не пропал: как действующий мэр Ужгорода обломал последнюю надежду "Слуги народа" на Закарпатье
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Все публикации »
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Все блоги »