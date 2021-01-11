15:59  11 января
Черкасский городской голова спрогнозировал ослабление жесткого карантина
16:12  11 января
Рада до сих пор не лишила статуса нардепа новоизбранного мэра Херсона
18:28  11 января
Боевики шесть раз открывали огонь по ВСУ: погиб защитник Украины
UA | RU
UA | RU
11 января 2021, 15:59 20

Черкасский городской голова спрогнозировал ослабление жесткого карантина

11 января 2021, 15:59 20
Читайте також українською мовою
Свой прогноз Бондаренко аргументирует снижением заболеваемости и ростом негативной реакции общества
Свой прогноз Бондаренко аргументирует снижением заболеваемости и ростом негативной реакции общества
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По мнению городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко, местные советы недополучат существенные поступления за январский карантин.

Об этом Анатолий Бондаренко сказал в эфире Еспресо.TV, передает RegioNews.

Правительство несет полную ответственность за принятые решения. Если было принято решение о введении жесткого карантина, то соответственно нужно компенсировать потери бюджета местных советов. Этого не было сделано ни сейчас, ни весной 2020 года. Тогда бюджет города Черкасс недополучил около 200 миллионов гривен поступлений. Это, к сожалению, ужасная цифра для многотысячного города. Ведь деньги, которые были бы направлены на улучшение социальной и инфраструктурной жизни города, правительство не компенсирует, - заявил Бондаренко.

Черкасский городской голова выразил уверенность, "что скоро правительство утвердит решение об ослаблении карантина". Свое предсказание он объяснил тем, что "роста заболеваемости нет, а негативная реакция общества только возрастает".

Поэтому не удивлюсь, если через несколько дней на заседании правительства будет принято решение об ослаблении локдауна и продолжении адаптивного карантина, - отметил Бондаренко.

На вопрос, работает ли бизнес в Черкассах, мэр отметил, что большая часть малого и среднего бизнеса закрылась и не работают.

Напомним, ранее сообщалось, что еще 6 января мэр Черкасс Бондаренко выступил против введения локдауна в городе - он считает введение локдауна необоснованным на фоне снижения количества больных.

карантин Черкассы мэр Анатолий Бондаренко локдаун
Зеленский поручил правительству обсудить с общественностью карантинные ограничения
11 января 2021, 15:06
Нацполиция за три дня зафиксировала 1,5 тысячи нарушений локдауна
11 января 2021, 14:42
В Минздраве рассказали, будут ли продолжать локдаун после 24 января
11 января 2021, 13:02
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Ровенский облсовет
Локдаун 2.0: пять репортажей из городов Украины
Все публикации »
Александр Дубинский
Виктор Таран
Агия Зегребельская
Все блоги »