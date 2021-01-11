Черкасский городской голова спрогнозировал ослабление жесткого карантина

Свой прогноз Бондаренко аргументирует снижением заболеваемости и ростом негативной реакции общества

Свой прогноз Бондаренко аргументирует снижением заболеваемости и ростом негативной реакции общества

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Об этом Анатолий Бондаренко сказал в эфире Еспресо.TV, передает RegioNews.

Правительство несет полную ответственность за принятые решения. Если было принято решение о введении жесткого карантина, то соответственно нужно компенсировать потери бюджета местных советов. Этого не было сделано ни сейчас, ни весной 2020 года. Тогда бюджет города Черкасс недополучил около 200 миллионов гривен поступлений. Это, к сожалению, ужасная цифра для многотысячного города. Ведь деньги, которые были бы направлены на улучшение социальной и инфраструктурной жизни города, правительство не компенсирует, - заявил Бондаренко.

Черкасский городской голова выразил уверенность, "что скоро правительство утвердит решение об ослаблении карантина". Свое предсказание он объяснил тем, что "роста заболеваемости нет, а негативная реакция общества только возрастает".

Поэтому не удивлюсь, если через несколько дней на заседании правительства будет принято решение об ослаблении локдауна и продолжении адаптивного карантина, - отметил Бондаренко.

На вопрос, работает ли бизнес в Черкассах, мэр отметил, что большая часть малого и среднего бизнеса закрылась и не работают.

Напомним, ранее сообщалось, что еще 6 января мэр Черкасс Бондаренко выступил против введения локдауна в городе - он считает введение локдауна необоснованным на фоне снижения количества больных.