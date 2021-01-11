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11 января 2021, 14:59 33

"Слуги народа" дискутируют относительно проблемы с тарифами: Нардеп Качура готовит иск в суд

11 января 2021, 14:59 33
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Фото: Слуга народа / Facebook
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Сейчас среди народных депутатов от фракции "Слуга народа" продолжается дискуссия относительно решения проблемы с поднятием тарифов.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, пишет RegioNews.

Он также подтвердил, что на завтра запланировано совещание фракции с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Качура отметил, что для того, чтобы вопрос не попытались "заговорить", он:

1. Готовит иск в Административный суд с требованием отменить незаконное решение относительно поднятия тарифов.

2. Подает заявление в правоохранительные органы с целью начала расследования обстоятельств и привлечения должностных лиц к ответственности.

3. Регистрирует проект постановления Верховной Рады о безотлагательном пересмотре и уменьшении тарифов.

Напомним, ранее председатель Полтавского облсовета выступил против повышения тарифов.

Украина тарифы Верховная Рада нардеп парламент
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