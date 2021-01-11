"Слуги народа" дискутируют относительно проблемы с тарифами: Нардеп Качура готовит иск в суд
Сейчас среди народных депутатов от фракции "Слуга народа" продолжается дискуссия относительно решения проблемы с поднятием тарифов.
Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, пишет RegioNews.
Он также подтвердил, что на завтра запланировано совещание фракции с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Качура отметил, что для того, чтобы вопрос не попытались "заговорить", он:
1. Готовит иск в Административный суд с требованием отменить незаконное решение относительно поднятия тарифов.
2. Подает заявление в правоохранительные органы с целью начала расследования обстоятельств и привлечения должностных лиц к ответственности.
3. Регистрирует проект постановления Верховной Рады о безотлагательном пересмотре и уменьшении тарифов.
Напомним, ранее председатель Полтавского облсовета выступил против повышения тарифов.