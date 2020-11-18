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18 ноября 2020, 10:06 223

ЦИК официально назвала победителя выборов мэра Херсона

18 ноября 2020, 10:06 223
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За победителя проголосовали более 34 тысяч избирателей
За победителя проголосовали более 34 тысяч избирателей
Фото: из открытых источников
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Во втором туре выборов херсонского городского головы победу одержал Игорь Колыхаев - за него свои голоса отдали 63,59% избирателей.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

За его оппонента Владимира Сальдо проголосовали 18 тысяч 135 избирателей (33.79%). За Колыхаева - 34 тысячи 125 избирателей.

Сейчас Колыхаев является народным депутатом Украины. В 2019 году он был избран депутатом от округа № 184 (Херсонская область).

Напомним, ранее сообщалось, что по данным экзит-пола, Колыхаев побеждает во втором туре и становится мэром Херсона.

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