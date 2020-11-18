ЦИК официально назвала победителя выборов мэра Херсона

За победителя проголосовали более 34 тысяч избирателей

За победителя проголосовали более 34 тысяч избирателей

Фото: из открытых источников

Во втором туре выборов херсонского городского головы победу одержал Игорь Колыхаев - за него свои голоса отдали 63,59% избирателей.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

За его оппонента Владимира Сальдо проголосовали 18 тысяч 135 избирателей (33.79%). За Колыхаева - 34 тысячи 125 избирателей.

Сейчас Колыхаев является народным депутатом Украины. В 2019 году он был избран депутатом от округа № 184 (Херсонская область).

Напомним, ранее сообщалось, что по данным экзит-пола, Колыхаев побеждает во втором туре и становится мэром Херсона.