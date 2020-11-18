ЦИК официально назвала победителя выборов мэра Херсона
За победителя проголосовали более 34 тысяч избирателей
За победителя проголосовали более 34 тысяч избирателей
Во втором туре выборов херсонского городского головы победу одержал Игорь Колыхаев - за него свои голоса отдали 63,59% избирателей.
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.
За его оппонента Владимира Сальдо проголосовали 18 тысяч 135 избирателей (33.79%). За Колыхаева - 34 тысячи 125 избирателей.
Сейчас Колыхаев является народным депутатом Украины. В 2019 году он был избран депутатом от округа № 184 (Херсонская область).
Напомним, ранее сообщалось, что по данным экзит-пола, Колыхаев побеждает во втором туре и становится мэром Херсона.
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