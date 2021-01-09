Мэр Тернополя обвинил власть в попытках "закрыть город"
Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что работники правоохранительных органов начали массово штрафовать бизнес за нарушение карантина, и областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может ввести локдаун в городе с 11 января.
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
Центральная власть в очередной раз не услышала мнение тернополян... полиция начала массово штрафовать предпринимателей. Хотя показатели заболеваемости свидетельствуют: количество нововыявленных больных 8 января - 36, 9 января - 27 Эти показатели значительно меньше, чем были, например, осенью", - утверждает Надал.
Он заявил, что правоохранители выставят границы вокруг школ, чтобы не допустить детей на учебу, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела.
Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, против работников управлений могут также открыть дела. Это давление и методы запугивания, которые использовали еще во времена Януковича", - добавил мэр Тернополя.
Он утверждает, что "в Тернополе воевать с полицией никто не будет", и обвинил центральную власть в принятии некомпетентных решений.
Кроме того, Надал рассказал, что в эти выходные запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской областной государственной администрации.
Очень вероятно, что они отменят решение городской комиссии и таки введут локдаун в Тернополе с 11 января", - говорит мэр города.
Напомним, мэр Тернополя заявил, что город пойдет на локдаун при росте количества больных.
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