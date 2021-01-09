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09 січня 2021, 15:16 403

Мер Тернополя звинуватив владу у спробах "закрити місто”

09 січня 2021, 15:16 403
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У Тернополі можуть запровадити суворий карантин з 11 січня
У Тернополі можуть запровадити суворий карантин з 11 січня
Фото: Facebook
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Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що працівники правоохоронних органів почали масово штрафувати бізнес за порушення карантину, і обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може запровадити локдаун в місті з 11 січня.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Центральна влада вчергове не почула думку тернополян... поліція почала масово штрафувати підприємців. Хоча показники захворюваності свідчать: кількість нововиявлених хворих 8 січня – 36, 9 січня – 27. Ці показники значно менші, аніж були, наприклад, восени”, - стверджує Надал.

Він заявив, що правоохоронці виставлять кордони навколо шкіл, щоб не допустити дітей на навчання, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи.

Я не виключаю, що проти членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, працівників управлінь можуть також відкрити справи. Це тиск і методи залякування, які використовували ще за часів Януковича”, - додав мер Тернополя.

Він стверджує, що "у Тернополі воювати з поліцією ніхто не буде”, і звинуватив центральну владу в ухваленні некомпетентних рішень.

Крім того, Надал розповів, що у ці вихідні заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації.

Дуже ймовірно, що вони скасують рішення міської комісії і таки введуть локдаун у Тернополі з 11 січня”, - говорить мер міста.

Нагадаємо, мер Тернополя заявив, що місто піде на локдаун при зростанні кількості хворих

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Надал Сергій. Міський голова Тернополя. Досьє

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