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09 января 2021, 13:38 11

На Львовщине за соблюдением локдауна следят мобильные группы полиции

09 января 2021, 13:38 11
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В течение первого дня карантина полицейские составили 63 админпротоколы
Фото: Нацполиция
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Во Львовской области создали дополнительные мобильные группы, которые проверяют соблюдение карантинных ограничений и реагируют на случаи нарушений.

Об этом сообщает Полиция Львовской области, передает RegioNews.

Полицейские Львовщины контролируют соблюдение карантина - созданы дополнительные мобильные группы, которые реагируют на факты нарушения карантинных ограничений субъектами предпринимательской деятельности, перевозчиками, а также гражданами", - говорится в сообщении.

В полиции региона рассказали, что в течении первых суток от внедрения "карантина зимних каникул", полицейские Львовщины обнаружили 63 нарушения карантинных требований и составили административные материалы в отношении нарушителей.

Мы проводим профилактическую и разъяснительную работу с руководителями и работниками субъектов хозяйственной деятельности и гражданами. Однако если нарушители отказываются прекратить правонарушение, привлекаем их к предусмотренной законодательством ответственности", - рассказали в полиции Львовщины.

Правоохранители призвали предпринимателей тщательно соблюдать карантин, а граждан - носить средства защиты в общественных зданиях и транспорте.

Напомним, в полночь 8 января в Украине начался двухнедельный локдаун, который продлится до 24 января.

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