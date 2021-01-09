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09 января 2021, 13:00 33

В Минздраве объяснили, почему в супермаркетах нельзя торговать определенными товарами

09 января 2021, 13:00 33
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Из 100 посетителей супермаркета всего 40 планируют купить продукты или средства гигиены
Из 100 посетителей супермаркета всего 40 планируют купить продукты или средства гигиены
Фото: из открытых источников
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Решение о запрете торговли игрушками, одеждой и рядом других категорий товаров было принято, чтобы сократить число покупателей и контактов между ними, а не потому, что якобы на них активно распространяется COVID-19.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, логика ограничения основывается на законах эпидемиологии, и после запрета из 100 человек, которые гипотетически планируют посетить супермаркет, 60 откажутся от его посещения.

Если мы запрещаем реализацию определенных товаров в помещении магазина, то люди, которым они необходимы, заказывают их через интернет-магазин и не будут контактировать с другими, подвергая опасности заразиться. То есть из ста людей, которые могли быть в супермаркете и контактировать между собой, в супермаркете будет только 40. Вероятность того, что они инфицируются или инфицируют окружающих, уменьшается просто в разы", - сказал Степанов.

Он также отметил, что сигареты и батарейки можно купить в киосках, работа которых не запрещена, поскольку они не проводят прием посетителей.

Степанов утверждает, что если бы сейчас не был введен усиленный карантин, "уже через несколько недель пришлось бы вводить действительно более жесткий карантин с полным запретом некоторых вещей в стране".

Напомним, в полночь 8 января в Украине начался двухнедельный локдаун, который продлится до 24 января.

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