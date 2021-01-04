Фанат Кернеса с татуировкой на лбу опозорился в соцсети из-за безграмотного пикета
В Харькове Евгений Ивашко, который ранее набил себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив" в честь покойного Геннадия Кернеса, вышел на пикет в городской сад имени Шевченко с безграмотным плакатом.
Как передает RegioNews, фото мужчины опубликовал "Наш Харьков" в Facebook.
Так, Ивашко вышел в парк с плакатом, где было написано: "Кернес жив и останетца в нашых серцах".
Такая безграмотная надпись вызвала бурю негодования среди пользователей соцсети.
В комментариях люди пишут, что "Кернес был бы в ужасе от подобной безграмотности", "Безграмотная провокация! Кернес писал без ошибок!", "Парень в школу не ходил".
Напомним, 30 декабря Горсовет Харькова принял решение об увековечении памяти Кернеса.
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