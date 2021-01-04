11:41  04 января
В МОЗ отчитались об обеспечении коек кислородом: есть свободные
13:39  04 января
В полиции дали официальный комментарий относительно "белорусского следа" в убийстве Шеремета
14:44  04 января
Главные прогульщики года: в КИУ рассказали, кто в Раде не ходит на заседания
UA | RU
UA | RU
04 января 2021, 12:09 28

Фанат Кернеса с татуировкой на лбу опозорился в соцсети из-за безграмотного пикета

04 января 2021, 12:09 28
Читайте також українською мовою
Харьковчанин вышел на пикет с транспарантом в поддержку своего лидера
Харьковчанин вышел на пикет с транспарантом в поддержку своего лидера
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Харькове Евгений Ивашко, который ранее набил себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив" в честь покойного Геннадия Кернеса, вышел на пикет в городской сад имени Шевченко с безграмотным плакатом.

Как передает RegioNews, фото мужчины опубликовал "Наш Харьков" в Facebook.

Так, Ивашко вышел в парк с плакатом, где было написано: "Кернес жив и останетца в нашых серцах".

Такая безграмотная надпись вызвала бурю негодования среди пользователей соцсети.

В комментариях люди пишут, что "Кернес был бы в ужасе от подобной безграмотности", "Безграмотная провокация! Кернес писал без ошибок!", "Парень в школу не ходил".

Напомним, 30 декабря Горсовет Харькова принял решение об увековечении памяти Кернеса.

Читайте также: Геннадий Кернес. Бывший городской голова Харькова. Досье

митинг Харьков соцсети язык Геннадий Кернес
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Волынский облсовет
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Все публикации »
Игорь Попов
Сергей Гайдай
Валентин Ким
Все блоги »