Фанат Кернеса с татуировкой на лбу опозорился в соцсети из-за безграмотного пикета

Харьковчанин вышел на пикет с транспарантом в поддержку своего лидера

Харьковчанин вышел на пикет с транспарантом в поддержку своего лидера

Фото: Facebook

В Харькове Евгений Ивашко, который ранее набил себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив" в честь покойного Геннадия Кернеса, вышел на пикет в городской сад имени Шевченко с безграмотным плакатом.

Как передает RegioNews, фото мужчины опубликовал "Наш Харьков" в Facebook.

Так, Ивашко вышел в парк с плакатом, где было написано: "Кернес жив и останетца в нашых серцах".

Такая безграмотная надпись вызвала бурю негодования среди пользователей соцсети.

В комментариях люди пишут, что "Кернес был бы в ужасе от подобной безграмотности", "Безграмотная провокация! Кернес писал без ошибок!", "Парень в школу не ходил".

Напомним, 30 декабря Горсовет Харькова принял решение об увековечении памяти Кернеса.

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