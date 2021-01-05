Верховная Рада не получала обращение от Харькова о назначении выборов мэра
Профильный комитет Верховной Рады не получал ходатайство секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова о назначении выборов городского головы Харькова.
Об этом в ответе на запрос Суспильного сообщил руководитель отдела по работе с публичной информацией Александр Кузьмин, передает RegioNews.
Комитету Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поступало ходатайство Харьковского городского совета о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы, — говорится в письме.
На брифинге 5 января Суспильне спросило у Игоря Терехова относительно отправления соответствующего обращения к ВР. Он сказал, что сделал все по закону.
Я что-то сделал не по закону? Я все выполнил, все нормы закона, — сказал Терехов.
В запросе к парламенту Суспильне также спрашивало, когда обращение о назначении внеочередных выборов может быть рассмотрен и когда Верховная Рада должна принять решение — на эти вопросы не ответили.
Напомним, ранее сообщалось, что 1 января секретарь горсовета Харькова просил парламент назначить перевыборы мэра.