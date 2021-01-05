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05 января 2021, 18:14 13

Судьи КСУ сделали заявление относительно указа Зеленского об отстранении Тупицкого

05 января 2021, 18:14 13
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Фото из открытых источников
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Собрание судей Конституционного суда 5 января приняло заявление по ситуации, сложившейся в связи с изданием президентом указа «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины» от 29 декабря 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

На собрании судьи выразили беспокойство и напомнили о Конституции.

В своем заявлении судьи обращают внимание на то, что Конституция Украины устанавливает основания и порядок увольнения судьи КСУ.

Собрание судей Конституционного суда Украины обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля с целью обеспечения верховенства Конституции, утверждения прав и свобод человека, - подытожили в КСУ.

Кроме того, в КСУ сообщили, что в Суд поступило Научное заключение относительно отстранения от должности судьи Конституционного Суда Украины в криминальном производстве, подготовленный членами Научно-консультативного совета КСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 декабря Зеленский созвал заседание СНБО из-за кризиса с Конституционным судом и в тот же день отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

30 декабря в КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы полномочий, когда отстранил Тупицкого и объявили о намерении из-за отстранения Тупицкого президентом провести спецзаседание.

В Офисе президента в ответ заявили, что заявление КСУ о превышении Зеленским полномочий "юридически ничтожно".

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