Судьи КСУ сделали заявление относительно указа Зеленского об отстранении Тупицкого

Сегодня Конституционный суд провел специальное заседание

Сегодня Конституционный суд провел специальное заседание

Фото из открытых источников

Собрание судей Конституционного суда 5 января приняло заявление по ситуации, сложившейся в связи с изданием президентом указа «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины» от 29 декабря 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.



На собрании судьи выразили беспокойство и напомнили о Конституции.

В своем заявлении судьи обращают внимание на то, что Конституция Украины устанавливает основания и порядок увольнения судьи КСУ.

Собрание судей Конституционного суда Украины обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля с целью обеспечения верховенства Конституции, утверждения прав и свобод человека, - подытожили в КСУ.

Кроме того, в КСУ сообщили, что в Суд поступило Научное заключение относительно отстранения от должности судьи Конституционного Суда Украины в криминальном производстве, подготовленный членами Научно-консультативного совета КСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 декабря Зеленский созвал заседание СНБО из-за кризиса с Конституционным судом и в тот же день отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

В Офисе президента в ответ заявили, что заявление КСУ о превышении Зеленским полномочий "юридически ничтожно".