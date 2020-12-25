Зеленский заявил, что встречался с главой КСУ Тупицким: о чем говорили

Он просил его не нарушать земельный, банковский и языковой вопрос

Он просил его не нарушать земельный, банковский и языковой вопрос

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Президент Владимир Зеленский встречался с председателем Конституционного суда Александром Тупицким еще до принятия резонансных решений относительно работы НАБУ и НАПК и просил его не нарушать земельный, банковский и языковой вопрос.

Об этом глава государства рассказал в интервью изданию "Фокус", пишет RegioNews.

"Я не приглашал ни одного судью к себе на встречу, но все хотели со мной пообщаться. Председатель КС (Тупицкий, - ред.) тоже очень хотел со мной познакомиться. До всех событий он пришел ко мне и сказал, что есть некоторые неконституционные вещи. Я с ним согласился. Он говорил, что они – государственники, защищающие Конституцию. "Есть некое видение в целом, где есть угрозы?" – спрашивал Тупицкий у меня. Потому что после принятия закона о земельной реформе я публично говорил, что не дай бог, чтобы КС отменил эту реформу", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что тогда сказал Тупицькому, что влиять на КС не может.

"Но, если вы (Тупицкий, - ред.) меня спрашиваете о государственной позиции, я говорю: земельный, банковский, языковой вопрос прошу не нарушать для того, чтобы не раскалывать общество", – сказал я на той встрече. Мы пожали друг другу руки", - поделился глава государства о своем разговоре с главой КСУ.

По его словам, эта встреча состоялась до принятия КСУ резонансных решений о НАБУ и е-декларировании.

Зеленский напомнил, что после того КСУ поставил под сомнение, может ли президент назначать директора НАБУ, а затем заблокировал часть полномочий в НАПК.

"После НАПК мы знали, что будет дальше – земля, язык, банки. То есть все это – большая операция. Специальная она или нет, меня как президента не интересует", - пояснил он.

Глава государства считает, что Тупицкий превысил свои полномочия.

"Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек пошел. Это нормальный мужской шаг", - убежден Зеленский.

Он добавил, что КСУ сейчас не является независимым, хотя согласно законодательству, он должен быть таким.

Напомним. 24 декабря председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генерального прокурора. Однако в суде отказались предоставлять любую иную информацию о дела.